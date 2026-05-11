ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಾಗಿ 350 ಮರ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ: ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ನಗರದ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಾಗಿ 350 ಮರ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ, ‘ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು’ ಸಂಘಟನೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪರಿಸರ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ನಾಗರಿಕರು ಬನ್ನಿಮಂಟಪದ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕಡಿಯಲಾಗುವ ಮರಗಳು ಯಾವುವು, ಯೋಜನೆಯು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದೆಯೇ, ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟಗಾರರು ನಂತರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಸುಧೀರ್ ಒಂಬತ್ಕೆರೆ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಂವಿಧಾನದ 51 ಎ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯೋಜಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಮರಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹನನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ನಗರದ ಅಗಲವಾದ ರಸ್ತೆಗಳ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲೂ ಹಸಿರು ತುಂಬಿದ ಮರಗಳು, ಉದ್ಯಾನಗಗಳಿರಲು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಕಾರಣ. ಮರಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದ ಅವರು 1903ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಸಿಐಟಿಬಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದಿವಂಗತ ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರು 1976ರಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ನಗರೀಕರಣದಿಂದ ಮರಗಳ ಹನನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತಾಪಮಾನ ತೀವ್ರತೆ ತಗ್ಗಿಸುವ, ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವುದು ತುರ್ತಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಿಯುಸಿಎಲ್ ಸದಸ್ಯ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಹ್ಮದ್, ‘ಶಿವರಾತ್ರೀಶ್ವರ ನಗರ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಿಕಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಇರುವ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮರಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸಲಿ’ ಎಂದರೆ, ‘ಮೈಸೂರು ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ ಆಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾತ್ರಿ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ರೀಪ್ ಬೆನಿಫಿಟ್’ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾರಾ ಮಿಶ್ರಾ, ‘ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಕು. 350 ಮರ ಕಡಿದರೆ ಆಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮರಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದರೆ, ವಕೀಲ ಮನ್ನನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ‘ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ರವಿ ಬಳೆ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಪ್ರೊ.ಕಾಳಚನ್ನೇಗೌಡ, ಬಾನು ಪ್ರಶಾಂತ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಗಂಟಯ್ಯ, ಲೋಲಕುಮಾರ್, ದರ್ಶನ್, ನಿರಂಜನ್, ಅಕ್ಬರ್, ಶಿವಶಂಕರ್, ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಗೀತಾ , ಐಶ್ವರ್ಯ, ರೈತ ಸಂಘದ ಹೊಸಕೋಟೆ ಬಸವರಾಜು, ಮರಂಕಯ್ಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಪ್ರೊ.ನಬೀಜಾನ್, ಘಯಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್, ಸರೂಷ್, ಮುದಸಿರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಖುರ್ಷೀದ್ ಅಹ್ಮದ್, ನೇಹಾ ಅಫ್ಸರ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<div><blockquote>ಯೋಜಿತ, ಸುಸ್ಥಿರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಗರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಿಸರ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹೋರಾಟಗಳ ಜೊತೆ ರೈತ ಸಂಘದ ಬೆಂಬಲವಿದೆ </blockquote><span class="attribution">ಬಡಗಲಪುರ ನಾಗೇಂದ್ರ, ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ</span></div>.<div><blockquote>ಹಲವು ಕಡೆ ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಉಳಿಸಬಹುದು </blockquote><span class="attribution">ಭಾನು ಮೋಹನ್, ಪರಿಸರ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ</span></div>.<p><strong>ಡಿಪಿಆರ್ ಕೊಡಿ: ಪರಶುರಾಮೇಗೌಡ</strong></p><p>‘ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ 350 ಮರ ಕಡಿಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಲಿ’ ಎಂದು ‘ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು’ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪರಶುರಾಮೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p><p>‘ಮೈಸೂರಿನ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೋಜನೆಯ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನಂತರವೇ ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>