ಆದಿವಾಸಿ ಹಾಡಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ: ಬಿ.ಎಂ. ನಟರಾಜು ಆಗ್ರಹ

<p>ಮೈಸೂರು: ‘ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯದ ಹಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 26ರೊಳಗೆ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸದಿದ್ದರೆ ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಎದುರು ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಸಮಿತಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಂ.ನಟರಾಜು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯದ 80 ಹಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಧೋರಣೆ ತಾಳಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಹಾಡಿ ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ರೈಲ್ವೆ ಕಂಬಿಯ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಕಡತಗಳನ್ನು ಬುಡಕಟ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ವಿಶೇಷ ಗ್ರಾಮಸಭೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಸಮಿತಿಗಳ ತೀರ್ಮಾನದ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರೊ.ಮುಜಾಫರ್ ಅಸ್ಸಾದಿಯವರ ಶಿಫಾರಸು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇದರ ಅನ್ವಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ ಜಮೀನು ಹಾಗೂ ಮನೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಒಕ್ಕೂಟದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಂಪಯ್ಯ, ಗಣೇಶ್, ಶಿವು, ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260411-38-1862080559</p>