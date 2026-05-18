ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದ ‘ವಿಶೇಷ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ’

ಮೈಸೂರು: ಅರಣ್ಯ ಮೂಲಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ 'ವಿಶೇಷ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ' ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಘೋಷಣೆಯು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಸಮಾಜದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ವರ್ಗಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕಾಯುವುದು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇವರು ಆಸೆಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವುದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಕಾಡು ಮತ್ತು ಕಾಡಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ಆದಿವಾಸಿಗಳಾದ ಜೇನುಕುರುಬ, ಕೊರಗ, ಇರುಳಿಗ, ಸೋಲಿಗ, ಸಿದ್ಧಿ, ಬೆಟ್ಟಕುರುಬ, ಕಾಡುಕುರುಬ, ಕುಡಿಯ, ಮಲೆಕುಡಿಯ, ಫಣಿಯ, ಯರವ, ಹಸಲರು ಮತ್ತು ಗೌಡಲು ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈ ಸಮುದಾಯಗಳ ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯ ಯುವಜನರು ಹಲವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಬಳಿಕ ಘೋಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದುವರೆಗೂ ಆದೇಶ ಆಗದಿರುವುದು ಈ ವರ್ಗದ ಜನರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೈಗೆ ಬಂದ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶವೊಂದು ಬಾಯಿಗೆ ಬಾರದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿರಾಸೆಯ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವಂತಾಗಿದೆ.

ಕಾಡು, ಕಾಡಂಚಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಜವಾದ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯದವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದರು.

ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ: 'ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಕೊಡಗು, ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಕಾಡನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಕಾಡು ಮತ್ತು ಕಾಡಂಚಿನ ಹಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅರಣ್ಯವಾಸಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಸಿಕಲ್ಸೆಲ್ ಅನೀಮಿಯಾ ಮೊದಲಾದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗು ತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷರ ಕಲಿತ ಯುವಜನರನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ತಾನು ಮಾಡಿದ ಘೋಷಣೆ ಜಾರಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎನ್ನುವುದು ಈ ಸಮುದಾಯದವರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.

ಜೇನುಕುರುಬ, ಕೊರಗ, ಇರುಳಿಗ, ಸೋಲಿಗ, ಯರವ, ಫಣಿಯನ್, ಗೌಡಲು, ಹಸಲರು ಬೆಟ್ಟಕುರುಬ, ಕಾಡುಕುರುಬ, ಕುಡಿಯ ಮತ್ತು ಮಲೆಕುಡಿಯ ಮೊದಲಾದ ಅರಣ್ಯಾಧಾರಿತ ಆದಿವಾಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ 2011ರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ, 1,92,720 ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 4,99,866 ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ, ರಾಜ್ಯದ ಕಾಡು ಮತ್ತು ಕಾಡಂಚಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೂಲ ಆದಿವಾಸಿ ಜನಾಂಗದ ಮೊದಲ ತಲೆಮಾರಿನ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನು ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮ ರಚಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕು' ಎನ್ನುವುದು ಮುಖಂಡರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ ತುಳಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ