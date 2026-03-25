‘ಕ್ಷಯ ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪಣ’

ಮೈಸೂರು: 'ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಕ್ಷಯಮುಕ್ತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೈಸೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಮೈಸೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನ ಕೇಂದ್ರವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಕ್ಷಯರೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'2025 ರೊಳಗೆ ಕ್ಷಯರೋಗ ಮುಕ್ತ ದೇಶವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲಾಖೆ ಅನೇಕ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. 2005 ರಿಂದ 2013ರವರೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಜನರಲ್ಲಿ 204 ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ 35 ರಿಂದ 40ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಕ್ಷಯರೋಗ ಮುಕ್ತವಾಗಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಈ ರೋಗವನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡುವ ಸವಾಲಿದೆ. ಹಲವೆಡೆ ಕ್ಷಯ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತವರಿಗೆ ವೈದ್ಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರೂ ಇಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಇಲಾಖೆಯ ವಿಭಾಗೀಯ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾ.ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕ್ಷಯ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರೆ ಈ ರೋಗ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ: ವಿಶ್ವ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೈಸೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಐಎಂಎ ಸಹಬಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಪುರಾಣಿಕ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜಾಥಾವು ಎಸ್.ಪಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹೊರಟು ಡಿಎಚ್ಒ ಕಚೇರಿಯ ವ್ಯೆದ್ಯರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು. ಕ್ಷಯಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಫಾರೂಖ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ನ ಔಷಧ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಸುದರ್ಶನ್, ಡಾ.ರಾಜೀವ್, ಡಾ. ನಯನ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>