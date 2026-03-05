<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: ‘ಮೈಸೂರು- ತೂತುಕುಡಿ–ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿಗೆ (ಸಂಖ್ಯೆ: 16236/16235) ಕಡಂಬೂರ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದು ಶುಕ್ರವಾರ (ಮಾರ್ಚ್ 6)ದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ’ ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ವಿಭಾಗೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಗಿರೀಶ ಧರ್ಮರಾಜ ಕಲಗೊಂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಮೈಸೂರು -ತೂತುಕುಡಿ ರೈಲು (ಸಂಖ್ಯೆ 16236) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.13ಕ್ಕೆ ಕಡಂಬೂರ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು, 9.15ಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ತೂತುಕುಡಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ರೈಲು (ಸಂಖ್ಯೆ 16235) ಸಂಜೆ 6:14ಕ್ಕೆ ಕಡಂಬೂರ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ 6.16ಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>