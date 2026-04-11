‘ಟೈಕಾನ್’ ಶೃಂಗಸಭೆ 17ರಿಂದ

ಮೈಸೂರು: ಟೈ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಏ.17ರಿಂದ 19ರವರೆಗೆ ನಗರದ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿನ ಜೆಸಿಎಸಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ನವೀನತೆ ಕುರಿತ 'ಟೈಕಾನ್' ಶೃಂಗಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕಳಲೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6.30ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡಿಸುವರು. ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು' ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಮೈಸೂರನ್ನು ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹಕಾರ ಬಲಪಡಿಸುವುದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪವನ್ ರಂಗ, ಸುಧೀರ್, ರಾಮ ಕೇವಲುರ್, ಅರುಣ್, ಆದರ್ಶ ಸುಧೀಂದ್ರ, ಆನಂದ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260411-39-266535841</p>