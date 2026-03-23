<p>ಮೈಸೂರು: ನಗರದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಪುರಂನ ಶಾರದಾವಿಲಾಸ ಕಾಲೇಜಿನ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ದಾಸ ಕೀರ್ತನೆಯ ಗಾಯನೋತ್ಸವದಿಂದ ಸಹೃದಯರ ಕಿವಿದುಂಬಿತ್ತು.</p>.<p>ಹರಿದಾಸ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಯುಗಾದಿ ದಾಸ ಸಂಭ್ರಮ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುವೇದಾಚಾರ್ಯ ಆದ್ಯ, ದಯಾನಿಧಿ ಆಚಾರ್ಯ ಪುರೋಹಿತ, ವ್ಯಾಸೇಂದು ಆಚಾರ್ಯ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮೇಧಾ ಅನಿವೃದ್ಧಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಶೋಭಾನೆ ಪಾರಾಯಣ ನಡೆಯಿತು. ಬಾದರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ, ಅನಿವೃದ್ದಾಚಾರ್ಯ ಪಾಂಡುರಂಗಿ, ಹೇಮಂತಾಚಾರ್ಯ ಗುಡಿ ಅವರು ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಗಾಯಕರಾದ ವಿದುಷಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಶ್ರೀನಾಥ್, ವಿದುಷಿ ರಚನಾ ಶರ್ಮ, ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀಹರ್ಷ, ವಿದುಷಿ ಅಂಜನಾ ಪಿ.ರಾವ್, ವಿದುಷಿ ಆರ್.ನಿತ್ಯಶ್ರೀ ಅವರು ಹರಿದಾಸ ಕೀರ್ತನೆ ಹಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಏಕೀಕೃತ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಎಂ.ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆಚಾರ್ಯ, ವಾಸುದೇವ ಮೂರ್ತಿ, ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಸಮಿತಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಎಸ್.ರವಿಕುಮಾರ್, ಖಜಾಂಚಿ ಜಯಶ್ರೀ, ಆದ್ಯ ಗೋವಿಂದ ಆಚಾರ್ಯ, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಡ್ಡೀಕೆರೆ ಗೋಪಾಲ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-39-1929213756</p>