ಮೈಸೂರು: ಯುಗಾದಿ ಸಡಗರ; ಬೇವು– ಬೆಲ್ಲದ ಸವಿ

ಮೈಸೂರು: ನಗರವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮ–ಸಡಗರದಿಂದ ಗುರುವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆದವು. ಬೇವು– ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಸಿಹಿ– ಕಹಿಯನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ ಜನರು ಹೋಳಿಗೆ ಊಟ ಸವಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಮನೆಗಳನ್ನು ಬೇವು– ಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ತೋರಣದಿಂದ ಪುರುಷರು ಅಲಂಕರಿಸಿದರೆ, ತಳಿರು– ತೋರಣಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ಮನೆಯ ಅಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು– ಮಕ್ಕಳು ರಂಗೋಲಿ ಬರೆದು ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ದರು. ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ಗ್ರಾಮೀಣರು ದನ– ಕರುಗಳ ತೊಳೆದು ಭೂಮಿ, ಹೊನ್ನೇರು ಹಾಗೂ ಗೋ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಸ ಕೂರಿಸಿ, ಹಿರಿಯರ ಫೋಟೊಗಳಿಗೂ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮಿಸಿದರು. ಒಂಟಿಕೊಪ್ಪಲ್, ಗದಗ ಬಸವೇಶ್ವರ, ಸುತ್ತೂರು ಶಿವರಾತ್ರೀಶ್ವರ ಪಂಚಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಹಬ್ಬದೂಟ ಸವಿದು ಚೌಕಾ–ಭಾರ, ಅಳಿ–ಗುಳಿ, ಹುಲಿ ಮನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೊದಲಾದ ಆಟಗಳನ್ನು ಯುವಕರು– ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡಿದರು.

ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಜನಜಾತ್ರೆ: ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯ, ಮುಡುಕುತೊರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ನಂಜನಗೂಡಿನ ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ತಿ.ನರಸೀಪುರದ ಗುಂಜಾ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ನಡೆದವು.

ಮಂಡ್ಯದ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಪ್ಪಗೌಡನಪುರದಲ್ಲಿ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಬುಧವಾರ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಾಟಕ ನೋಡಿದ ಭಕ್ತರು, ಯುಗಾದಿ ದಿನದಂದು ತಿ.ನರಸೀಪುರದ ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಕಪಿಲಾ ನದಿಯ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಪುಣ್ಯಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬೇವು– ಬೆಲ್ಲ ಸವಿದರು.

ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮನ ಬೆಟ್ಟದ ದೇವಿಯನ್ನು ಇಟ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಕಪಿಲಾ ನದಿಯ ಮಧ್ಯದ ಜಪದಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು, ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.

ಮಠದಲ್ಲೂ ಸಂಭ್ರಮ: ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುತ್ತೂರು ವೀರಸಿಂಹಾಸನ ಮಠದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ಜಯಂತಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.

ಶಿವರಾತ್ರೀಶ್ವರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಕರ್ತೃಗದ್ದುಗೆ, ಮಹದೇಶ್ವರ, ಸೋಮೇಶ್ವರ, ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ, ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆದವು. ಮಠದಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನೇರು ಬಂಡಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜಾನಪದ ಕಲಾತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದು ಕೃಷಿ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಿತು.

ರವಿ ಪೂಜೆ: ನಗರದ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯುಗಾದಿಯನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದವು. ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ವಿಹಾರಿ ಮಿತ್ರ ಬಳಗದ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಹಾರಿಗಳು ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯೋದಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೂ–ತಳಿರಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬೇವು– ಬೆಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ವಿತರಿಸಿದರು.