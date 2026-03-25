‘ಅನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್’ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ 1ರಿಂದ

<p>ಮೈಸೂರು: 'ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಡೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬೇಸಿಗೆ ರಜಾ ದಿನಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು, ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ 'ಅನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್' ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಎಸ್.ಎನ್.ತನುಶ್ರೀ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಇದು ಮಕ್ಕಳ ವಯೋಮಿತಿ ಆಧರಿಸಿದ 14ರಿಂದ 21 ದಿನಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಳ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>4ರಿಂದ 8ವರ್ಷ ಹಾಗೂ 8ರಿಂದ 14ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರಲಿವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಶಿಬಿರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮೊ. 8088932576 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260325-39-798131765</p>