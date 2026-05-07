ಅಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ‘ಯೂನಿಯನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌’

<p>ಮೈಸೂರು: ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಶತಮಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ‘ಯೂನಿಯನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್’ ಶಿಥಿಲವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಪುರಾತತ್ವ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಖೆಯು ಗುರುತಿಸಿ ರುವ ನಗರದ 129 ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಇದು, 111 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p>‘ಕನ್ನಡಿ’ ಕಟ್ಟಡ: ಕಟ್ಟಡ ಎರಡು ಬದಿಯ ವಿನ್ಯಾಸವು ಒಂದರ ಪಡಿಯಚ್ಚಿನಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಆಗಿನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮಹತ್ವ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಬಿ.ಎ ಹಾಲ್ನಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ದಶಕದಿಂದಲೂ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇನ್ನೂ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡದಿರುವುದು ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>1920ರಿಂದಲೂ ಕಾರ್ಯಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಇತಿಹಾಸದ ತರಗತಿಗಳು ನಡೆದರೆ, ಮಹಡಿಯ ಮೇಲೆ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಲು ಬಳಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಎರಡು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಇತಿಹಾಸವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಚರ್ಚೆಯ ತಾಣ: ಕಟ್ಟಡ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಲ್ಲಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಚರ್ಚೆಯ ತಾಣವಾಗಿದ್ದವು. ‘ಹರಟೆ ಕಟ್ಟೆ’ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗಲ್ಲಿ ಈಚಲು ಮರದ ಮುಳ್ಳುಕಂಟಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇಡೀ ಕಟ್ಟಡದ ಬಿರುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳೀ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದರೂ ತೆರವು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಆಡಳಿತ ಕಟ್ಟಡ: ‘1916ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಾಗ ಆಡಳಿತ ಕಟ್ಟಡವು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಭವನಕ್ಕೆ 1958ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗವು ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗುವವರೆಗೂ ಇದೇ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿತ್ತು. ಕುಲಪತಿ, ಕುಲಸಚಿವರ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು’ ಎಂದು ನೆನೆಯುತ್ತಾರೆ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞ ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಎಸ್.ರಂಗರಾಜು.</p>.<p>‘1959ರ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿಯ ಶಾಸನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗವು ಊಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗಿತ್ತು. ಬಹಳ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಗೋಕುಲಂನಲ್ಲಿ ಎಎಸ್ಐ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಹೊಂದಿತು. ಕೆ.ವಿ.ರಮೇಶ್, ಮಾಧವನ್ ಎನ್.ಕಟ್ಟಿ, ಕೃಷ್ಣನ್ ಮೊದಲಾದ ಶಾಸನ ತಜ್ಞರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಯೂನಿಯನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಕರು, ಯೋಜಕರು, ಕಟ್ಟಡದ ಇತಿಹಾಸದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯಷ್ಟೇ ಇದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260507-39-757498446</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>