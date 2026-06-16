ಮೈಸೂರು ವಿವಿ–ಕಾಸ್ಮೋಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದ ತಿದ್ದುಪಡಿ

<p>ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಭಾರತೀಯ ಖಗೋಳ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಐಎ) ನಡುವೆ ಕಾಸ್ಮೋಸ್–ಮೈಸೂರು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಪ್ಪಂದದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಐಐಎ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಪ್ರೊ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣಿ ಸುಬ್ರಮಣಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ. ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಎಂ.ಕೆ. ಸವಿತಾ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು, ಕಾಸ್ಮೋಸ್ ಮೈಸೂರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಇತರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಹಯೋಗ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಐಐಎನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-39-907199021</p>