'ದೈವ ಲೀಲೆ ಅರಿಯುವುದೇ ಜ್ಞಾನ' ಮೈಸೂರು ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ

<p>ಮೈಸೂರು: ‘ಮನುಷ್ಯ, ದೇವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದಾರ್ಶನಿಕರು ನಾನಾ ವಿಧದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಅರಿಯುವುದೇ ಜ್ಞಾನ’ ಎಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ನಿರ್ಮಲ್ಯ ನಾರಾಯಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಶ್ರೀಮಧ್ವ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯ– ವೈಷ್ಣವ ಚಳವಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರವರ್ತಕರು’ ಕುರಿತ ಮೂರು ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಜೀವ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಏಕವಾಗಿ ನೋಡುವ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವಿದೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರ ಗೌಡೀಯ ವೈಷ್ಣವ ಪಂಥವು ಜೀವ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶೋಧಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮಾಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಆನಂದದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ಪಂಥವು ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮ ದೈವತ್ವ ಹೊಂದುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚವೇ ದೇವರ ಮಾಯೆಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅದು ಸತ್ಯವೂ ಹೌದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಅರಿಯುವುದೇ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ ತಿಳಿಯುವ ಮಾರ್ಗ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂದಿರಂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ.ವೀರನಾರಾಯಣ ಪಾಂಡುರಂಗಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊಹಾಂತ, ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ರಘುನಾಥ ಘೋಷ್, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಡ್ಯಾನಿಯಲ್, ಸಂದರ್ಶಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪ್ರೊ. ವಿ.ಎನ್.ಶೇಷಗಿರಿ ರಾವ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-39-1806678812</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>