‘ಶಾಂತಿ, ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ’

ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಗೋಕುಲಂ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೂತ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಯುನೈಟೆಡ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ (ಯುಆರ್ಐ) ಶಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಮಾರೋಪಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಯುಆರ್ಐ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಐ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಸೇವಾ ಮೈಸೂರು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮ್ಮೇಳನವು ವಿವಿಧ ಧರ್ಮ, ಪಂಗಡ, ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತು. ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೋಟರಿ 3181 ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಸತೀಶ್ ಬೋಳಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹೊರಗೆಲ್ಲೋ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪರಸ್ಪರರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಭೇದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮನುಕುಲದ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ತಮಿಳುನಾಡು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಕೇರಳದಿಂದ ಯುನೈಟೆಡ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ನ 86 ಶಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಐ ಸಂಸ್ಥೆಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಂ.ಪಿ.ವರ್ಷ, ಯುಆರ್ಐ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಸಂಚಾಲಕ ಪ್ರೊ.ಅಬ್ರಹಾಂ ಕರಿಕ್ಕಮ್, ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಜಿ.ಮಥಾಯಿಸ್ ಕುಟ್ಟಿ, ಮಾಜಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸಿ.ಎನ್.ಎನ್.ರಾಜು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>