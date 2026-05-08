ವಿ.ವಿ.ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿಯುವ ಭೀತಿ!

<p>ಮೈಸೂರು: ಅಗ್ರಹಾರದ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಮಳಿಗೆಗಳ ಸಜ್ಜಾ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಇದೇ ಮೇ 12ಕ್ಕೆ 4 ವರ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ, ದುರಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆ ತಲುಪಿರುವ ಕಟ್ಟಡವೀಗ ಲ್ಯಾನ್ಸ್ಡೌನ್ ಕಟ್ಟಡದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>2015ರಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಯಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ₹ 35 ಕೋಟಿ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಬಿಡಿಗಾಸು ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಳ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋಡೆಯ ತಳದಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳು ಬಿಲ ಮಾಡಿವೆ.</p>.<p>ಮರದ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದ ಚಪ್ಪಡಿಗಳು, ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿಯಾಗದೇ ಅರ್ಧ ಅಡಿಯಷ್ಟು ಕುಸಿದಿರುವ ನೆಲಹಾಸಿನ ಕಲ್ಲುಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ‘ಎಡವಬೇಡಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಾಲಿಡಿ’ ಎಂದರೆ, ಮಾಡಿನ ಸಜ್ಜಾಗಳು, ‘ಬೇಗ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ’ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋಡೆಗಳು ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ ಮಳಿಗೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಗೋಪುರಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಮಳಿಗೆಗಳ ಸೂರು ಕಳಚುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ಬೀಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಕಡೆ ಮುಚ್ಚಿ ದಶಕವಾಗಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಅಪಾಯದಿಂದ ಮೂವರು ಪಾರಾಗಿದ್ದರು. ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಜೀವ ಭಯದಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ. ಹೆಂಚು, ಟಾರ್ಪಲ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಳೆ–ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೇ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೂರಾರು ಮಳಿಗೆಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಿಥಿಲವಾದ್ದರಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಗೋಡನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮಳಿಗೆದಾರರೇ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಶಿವಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಎಲ್’ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನೂರೊಂದು ಗಣಪತಿ ದೇಗುಲದಿಂದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಸ್ತೆಯ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಶತಮಾನದ ಸಂಭ್ರಮ ಕಂಡಿದೆ. ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ‘ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸನ್ನಿಧಾನ’ ಎಂದೇ ಜನರಿಂದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದ, ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೆಂಪನಂಜಮ್ಮಣ್ಣಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 1921ರಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ದೇವರಾಜ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಂತರ ನಗರದ ಉತ್ತರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು 10ನೇ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ನಂಜುಮಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿತ್ತು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ವಡಿ ಅವರು ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಇವು ದೇವರಾಜ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದವು.</p>.<p>‘ದೇವರಾಜ, ಮಂಡಿ, ವಿವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ನೂರು ವರ್ಷದ ಮೇಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷವಾದರೂ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ನಗರದ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಕು. ವಿಜಯನಗರ, ಬೋಗಾದಿ, ಗೋಕುಲಂ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಬೇಕಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞ ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಎಸ್.ರಂಗರಾಜು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260508-39-2111154882</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>