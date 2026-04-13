ಮೋದಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲಿ: ವಾಟಾಳ್‌

ಮೈಸೂರು: 'ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಡೆಯೂ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಚಳವಳಿ ವಾಟಾಳ್ ಪಕ್ಷದ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಹಾರ್ಡಿಂಜ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್ಜಿ ಅನಿಲ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಟೊ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಟಾಂಗಾ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ದೇಶದ ಜನರು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಿವೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ಆಟೊ ಚಾಲಕರಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ನಿಲುವುಗಳಿಂದ ಜನರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವಂತಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಬದ್ಧತೆ, ಆಲಿಪ್ತ ನೀತಿಯನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೀರಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿ: 'ಸಿಎನ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿರುವ ಚಾಲಕರಿಗೆ ₹ 10 ಸಾವಿರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ವಾಟಾಳ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿ. ಇಲ್ಲವೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹೋರಾಟಗಾರ ಮೂಗೂರು ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>