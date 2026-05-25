‘ವೇದಾಂತವು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದ ವಿಜ್ಞಾನ’

ಮೈಸೂರು: 'ವೇದಾಂತವು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ 84ನೇ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ದತ್ತ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ 27ನೇ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ನಾದ ಮಂಟಪದ 28ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ವೇದಾಂತವು ಆಂತರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಸತ್ಯ ಹುಡುಕಿದರೆ, ವಿಜ್ಞಾನವು ಬಾಹ್ಯ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಪುರಾವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕ' ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>'ವೇದಾಂತ ಎಂದರೆ ಅಂತಿಮ ಜ್ಞಾನ. ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಮ್ಮಿಲನವನ್ನು ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಆಶ್ರಮ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ಅದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಶ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ಲಾಘನೆ: 'ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನನ್ನು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಆ ಸಾಧನೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ಯ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಪೂರ್ವ ಕೊಡುಗೆ. ಸಾಧು, ಸಂತರು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಧಾರೆ ಎರೆಯುತ್ತಾರೋ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದೇಶ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಆಶ್ರಮ ಇಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ನೆರೆ ರಾಜ್ಯವಲ್ಲದೆ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೂ ಶ್ರೀಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>'ದತ್ತಾತ್ರೇಯನನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಶ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಂತರಿಕವಾಗಿ, ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಬಹುದಾದಂತಹ ದಿವ್ಯ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಅಧಿಕಾಧಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಅವರ 'ದತ್ತಾವತಾರಿ ಮುಕ್ತಕ ಪಿಯೂಷ' ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ 'ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್' ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುಸ್ತಕದ ತಮಿಳು ಅನುವಾದ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಮದೊಂದಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡವು. ಶೇಷ ವಾಹನ ಉತ್ಸವ, ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ದತ್ತ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಗ ತರಗತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಗಳೇ ಸಂಯೋಜಿಸಿರುವ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಥೆರಪಿ (ಸಂಗೀತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದವು.</p>.<p>ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೀ ದತ್ತ ವಿಜಯಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>