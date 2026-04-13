ಬೀನ್ಸ್ ದುಬಾರಿ; ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ

ಮೈಸೂರು: ಬಿಸಿಲ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಯೂ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿನ ಭಾರ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಧದ ತರಕಾರಿ ಆವಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಬೀನ್ಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಹುರುಳಿಕಾಯಿ ದುಬಾರಿ ಆಗಿಯೇ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಸಗಟು ದರದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹50–60 ಹಾಗೂ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹80ರವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆಯೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಶತಕದ ಗಡಿ ದಾಟಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವರ್ತಕರು.</p>.<p>ಬೀನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಬದನೆ, ಬೆಂಡೆ, ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸಹಿತ ಹಲವು ತರಕಾರಿಗಳು ಸದ್ಯ ದರ ಏರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದಲೂ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿರುವ ಟೊಮೆಟೊ ಧಾರಣೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಏರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಮೈಸೂರಿನ ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹25ರವರೆಗೂ ಖರೀದಿ ನಡೆದಿದ್ದು, 24 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ ಕ್ರೇಟ್ ₹150ರಿಂದ ₹400ರವರೆಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ದರ ಏರಿಲ್ಲ. ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ. ಸಗಟು ದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹32–35 ಇದ್ದು, ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹60ರವರೆಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ದರ ಇಳಿದಿಲ್ಲ. ಈರುಳ್ಳಿ ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಶುಂಠಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೈಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಹಣ್ಣು 1ಕ್ಕೆ ₹10 ಇದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ನಿಂಬೆ ₹20ಕ್ಕೆ 3ರಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಸೌತೆ ಕಾಯಿ ಕೂಡ ತುಟ್ಟಿ ಆಗಿದೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಕೊಂಚ ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾವು ಈಗಷ್ಟೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ. ಸೇಬು, ದಾಳಿಂಬೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿಯೇ ಇವೆ.</p>.<p>ಸೊಪ್ಪಿನ ಧಾರಣೆ ಚೇತರಿಕೆ: ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದ ಸೊಪ್ಪುಗಳ ಬೆಲೆಯು ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಕಟ್ಟು ನಾಟಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ₹10, ಫಾರಂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ₹5, ಮೆಂತ್ಯ ₹20, ಸಬ್ಬಸ್ಸಿಗೆ ₹10, ಕೀರೆ, ಕಿಲ್ಕೀರೆ ಹಾಗೂ ದಂಟು ₹10ಕ್ಕೆ 2ರಂತೆ ಮಾರಾಟ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>