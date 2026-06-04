ಬೀನ್ಸ್‌ ಬೆಲೆ ಇಳಿಮುಖ; ಟೊಮೆಟೊ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ

<p>ಮೈಸೂರು: ಕೆಲವು ದಿನದಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಕಾರಿ ಆವಕವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಬೀನ್ಸ್ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದು, ಟೊಮೆಟೊ ಧಾರಣೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶತಕದ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದ ಬೀನ್ಸ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದೆರಡು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹40ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಎಪಿಎಂಸಿ ಸಗಟು ದರದಲ್ಲಿ ₹60ರಂತೆ ಹರಾಜು ನಡೆದಿದ್ದು, ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ₹80ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಟೊಮೆಟೊ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಲೆ ಕೊಂಚ ಏರುಮುಖವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತರಕಾರಿ ವರ್ತಕರು.</p>.<p>ಉಳಿದಂತೆ ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ, ಬದನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೆಂಡೆ, ತೊಂಡೆ, ಸೋರೆ, ಕುಂಬಳ, ಕೋಸು ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಸೌತೆ ಬೆಲೆ ಸಹ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಲೆ ಇಳಿಮುಖ: ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟು ₹10ಕ್ಕೆ 3ರಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಸಬ್ಬಸ್ಸಿಗೆ, ಮೆಂತ್ಯ ಒಂದಕ್ಕೆ ₹10, ಕೀರೆ, ಕಿಲ್ಕೀರೆ, ದಂಟು ₹10ಕ್ಕೆ 3 ರಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮಾವು, ನೇರಳೆ ಘಮ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಘಮ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಬಾದಾಮಿ ₹80–100, ರಸಪುರಿ ₹60–80, ಸೇಂದೂರ ₹40–50, ಮಲ್ಲಿಕಾ ₹80 ರಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆದಿದೆ. ನೇರಳೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹300ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸೇಬು, ದಾಳಿಂಬೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಕೈಗೆ ಎಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-39-795732767</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>