ಮೈಸೂರು | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ: ಬೀನ್ಸ್, ಟೊಮೆಟೊ ಬಲು ದುಬಾರಿ

ಮೈಸೂರು: ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ್ಣು–ತರಕಾರಿಗಳು ತುಟ್ಟಿ ಆಗಿವೆ. ಬೀನ್ಸ್ ಧಾರಣೆ ಶತಕದ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದರೆ, ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಗಣನೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಬೀನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆ ಸುಟ್ಟಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬೀನ್ಸ್ ಕಾಣುವುದೇ ಅಪರೂಪವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದಲೂ ತುಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುವ ಈ ತರಕಾರಿ ಸಗಟು ದರದಲ್ಲಿ ₹120 ಹಾಗೂ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹140–160ರವರೆಗೂ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಾರ ಕಾಲ ಇದೇ ಧಾರಣೆ ಇರಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಗರದ ದೇವರಾಜ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ತರಕಾರಿ ವರ್ತಕರು.

ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ ಸಹ ಗಗನದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. ನಗರದ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ರೈತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 24 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ ಒಂದು ಕ್ರೇಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ₹450ರಿಂದ ₹700ರವರೆಗೂ ಮಾರಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ₹50–60ಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಲ್ಪ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ದುಬಾರಿಯಾಗಿಯೇ ಇದ್ದು, ₹10ಕ್ಕೆ ಒಂದರಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕೊಂಚ ಬೆಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಸೊಪ್ಪು ದುಬಾರಿ: ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಟಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು, ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ₹25–30ರವರೆಗೂ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಪುದೀನ ₹10, ಸಬ್ಬಸ್ಸಿಗೆ ₹10, ಮೆಂತ್ಯ–₹30, ಕೀರೆ, ಕಿಲ್ಕೀರೆ ಹಾಗೂ ದಂಟು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟು ₹5ಕ್ಕೆ ಒಂದರಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ಮಾವಿನ ಘಮ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಘಮಲು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬಾದಾಮಿ ತಳಿಯ ಮಾವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು, ₹100–120ರವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಸಪುರಿ ಮಾವು ₹80–100, ತೋತಾಪುರಿ ₹40, ಸೇಂದೂರ ₹50–60 ಬೆಲೆ ಇದೆ.

ಸೇಬು, ದಾಳಿಂಬೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿಯೇ ಇವೆ. ಉಳಿದ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿಲ್ಲ.

ಕೋಳಿಮಾಂಸ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ

ಕೋಳಿಮಾಂಸದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹30ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರೆಡಿ ಚಿಕನ್ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹230 ರಂತೆ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮರಹಿತ ಚಿಕನ್ ₹270ರಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಸಗಟು ದರದಲ್ಲಿ ₹6 ಹಾಗೂ ಚಿಲ್ಲರೆ ದರದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ₹7 ಬೆಲೆ ಇದೆ.

ಸಮುದ್ರಮೀನು ದುಬಾರಿಯಾಗಿಯೇ ಇದ್ದು,ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ಬೂತಾಯಿ ₹300, ಬಂಗುಡೆ ₹400–450, ಅಂಜಲ್ 1200–1500, ಬಿಳಿಮಾಂಜಿ ₹1,600, ಸಾಲ್ಮನ್ ₹1000, ಸೀಗಡಿ ₹550–600, ಏಡಿ ₹600ರಂತೆ ಮಾರಾಟ ನಡೆದಿದೆ.

ಹೂವುಗಳೂ ತುಟ್ಟಿ

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಕುಸಿದಿರುವ ಕಾರಣ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಗರದ ದೇವರಾಜ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರ ಕನಕಾಂಬರ ಸಗಟು ದರದಲ್ಲಿ ₹700 ಹಾಗೂ ಚಿಲ್ಲರೆ ದರದಲ್ಲಿ ₹1ಸಾವಿರದವೆಗೂ ವ್ಯಾಪಾರವಾಯಿತು. ಮಲ್ಲಿಗೆ ₹400–500, ಸ