ಮೈಸೂರು: 93 ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ತತ್ವಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ‍ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಪಟ್ಟಿ, ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಕ್ರಮ
ಎಂ.ಮಹೇಶ್
Published : 17 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:10 IST
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು | ಹೋದ ವರ್ಷ 103 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು |ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆ ‘ಕೈ’ ಹಿಡಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ
ನೀರಿನ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಹೊಡೆದಿದ್ದರೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ
ಎಸ್.ಯುಕೇಶ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಸಿಇಒ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೈಸೂರು
