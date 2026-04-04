ಪಗಡೆ ಆಟದ ಸೊಗಸು

ಮೈಸೂರು: ನಗರದ ನಜರ್ಬಾದ್ನ ರಾಮ್ಸನ್ಸ್ ಬೊಂಬೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆರಂಭವಾದ 'ಕ್ರೀಡಾ ಕೌಶಲ– ಪಾರಂಪರಿಕ ಹಾಸುಆಟಗಳ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ'ವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ನಟ ವಿನಯ್ ರಾಜಕುಮಾರ್, ಪಗಡೆ ಆಟದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ದೇಸಿ ಸೊಗಡಿನ ಜಾನಪದ ಆಟಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ತಾತ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಬಂದು ಗೊಂಬೆ ಮನೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಹಾಸು ಆಟಗಳು ಮೈಸೂರಿಗರಿಗೆ ಸುಪರಿಚಿತ. ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಆಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯವಲ್ಲದೇ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಮೂಲೆಗಳ ಆಟಗಳ ಸೊಬಗನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಲೇಖಕ ಗಣೇಶ್ ವಿ.ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಹೊಸ ಹಾಸುಆಟಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಮೈಸೂರು ಬುಕ್ ಕ್ಲಬ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶುಭ ಸಂಜಯ್ ಅರಸ್ ಅವರು 'ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೇಮ್ಸ್' ಕೃತಿಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆವೃತ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಾಣಿಕ್ ಎ.ವಿ.ಬೆಂಗೇರಿ, ಆರ್.ಜಿ.ಸಿಂಗ್, ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಹುಲ್ ಸಿಂಗ್, ಮನೀಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಅರಿಣಿತಾ, ಪ್ರೀತಿ, ರಾಹುಲ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಏ.4ರಿಂದ ಮೇ 31ರವರೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7ರವರೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇರಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>