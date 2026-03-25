ವಿಷನ್‌ ಮೈಸೂರು: ‘ಇಕೋ ಪ್ರಬಲ್‌’ ಪ್ರಥಮ

<p>ಮೈಸೂರು: ಎಸ್ಡಿಎಂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಎಸ್ಡಿಎಂಐಎಂಡಿಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಷನ್ ಮೈಸೂರು-2050ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ‘ಇಕೋ ಪ್ರಬಲ್’ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮೈಸೂರಿನ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪಬ್ಲಿಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ದಿಶಾ ಅರ್ಜುನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಇಕೋ ಪ್ರಬಲ್ ತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದ ‘ಶುದ್ಧಿ’ ಯೋಜನೆಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆಯೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಎಸ್ಡಿಎಂಐಎಂಡಿ, ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಆರ್ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ₹50ಸಾವಿರ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿತು.</p>.<p>ಎಲ್ಅಂಡ್ಟಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿ ರೋಹಿತ್ ಆರ್.ಕುತ್ನಿಕರ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಗಂಡಭೇರುಂಡ ತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಎಂ15 ಗ್ರಿಡ್ ಯೋಜನೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿತು. ಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಹಕರ ಪರಿಷತ್ ಹಾಗೂ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ₹25 ಸಾವಿರ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.</p>.<p>ವಿಷನ್ ಮೈಸೂರು-2050ಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 317 ಯೋಜನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಕಠಿಣ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಬಳಿಕ ಐದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಷನ್ ಮೈಸೂರು-2050ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜ್ಯೂರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಎಸ್ಡಿಎಂಐಎಂಡಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎನ್.ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿಷನ್ ಮೈಸೂರು-2050ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜ್ಯೂರಿಯಾಗಿ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತ ನಿತೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ಡಿಆರ್ಸಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ವೈಶಾಲಿ ಹನುಮಂತ್, ಮೈಸೂರಿನ ಸೇಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಫಾದರ್ ಲೆಸ್ಲಿ ಮೊರಾಸ್, ಏಮ್ ಹೈ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ನ ಸಿಇಒ ರವಿಶಂಕರ್, ಎಕ್ಸೆಲ್ಸಾಫ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರುತಿ ಸುಧನ್ವ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260325-39-1624783799</p>