‘ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಕೈಬಿಡಬಾರದು’

<p>ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಎಸ್ಐಆರ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ನೈಜ ಮತದಾರನನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಸಂವಿಧಾನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ, ವಿವಿಧ ದಲಿತಪರ, ರೈತಪರ, ಪ್ರಗತಿಪರ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಮನವಿ ಮಾಡಿವೆ.</p>.<p>ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ನಂತರ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂವಿಧಾನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ವಲಯ ಸಮನ್ವಯಕರಾದ ಜೀವಿಕ ಉಮೇಶ್ ಮಾತಾನಾಡಿ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಮತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಲವು ಲೋಪಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಆಯೋಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜನರ ಹತ್ತಿರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುಸ್ತಕ, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿರುವ ಬೇರೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವುದು, ಬೆಳೆದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಬದುಕಿರುವುದು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲವೆ? ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕೆಲಸ ಏನು, 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದವರನ್ನ ಮತದಾರರಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು, ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಅಲ್ಲವೇ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲದವರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡುವ ಹುನ್ನಾರ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಜೀವಿಕ ಬಸವರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪಟ್ಟಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಶೇ 70ರಿಂದ 80ರಷ್ಟು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಲೋಪದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ನಿಂದ ಈ ನೆಲದ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಮತದಾನದಿಂದ ಕೈಬಿಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಹತ್ತಿರ ಕನಿಷ್ಠ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನೀವು ಕೇಳಿರುವ ಹನ್ನೊಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು? ಎಸ್ಐಆರ್ನಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೆವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಗತಿಪರ ಮುಖಂಡ ಅಕ್ಬರ್ ಪಾಷ ಮಾತನಾಡಿ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ 1952ರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸಭೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಎದುರು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಓದಿ ತಿಳಿಸಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ ಎಂದಿದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಗ್ರಾಮಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಮತ್ತೆ ನುಸುಳುಕೋರರು, ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರು, ಎರಡು ಕಡೆ ಪಟ್ಟಿ ಇರುವವರು ಇದ್ದರೆ ಜನರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನವಶ್ಯಕ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಶಿವರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಜನಾಂಗ, ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಂವಿಧಾನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಕಟ್ಟಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಹತ್ವದ್ದು. ತಾವು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಮತದಾರನನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂಥ ಪ್ರಕರಣ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಕ್ರಮವಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಬೇಡ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಗ್ಗೆ, ಅಕ್ಬರ್ ಪಾಷ, ಮೊತ್ತ ಶಿವಮಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೀಪ್, ಕೆಂಪಶೆಟ್ಟಿ, ಸದಾಶಿವ ಕೋಟೆ, ಸೌಮ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ್, ಸಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ, ಚಾ ನಂಜುಂಡಮೂರ್ತಿ, ಮಹದೇವ ನಾಯ್ಕ, ರಫಿಉಲ್ಲಾ, ಏಜಾಜ್ ಪಾಷ, ನವೀದ್ ಪಾಷ, ಸಯದ್ ಪಾಷ, ಮುಹಿತ್ ಪಾಷ, ಶಿವನಂಜೆಗೌಡ, ಚೌಡಳ್ಳಿ ಜವರಯ್ಯ, ಶಿವರಾಜ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ, ಗೋವಿಂದ್, ಮುನಿರ್, ಅಲ್ಲಾಬಕಾಸ್, ಸೀಮತ್, ಮೋಹನ್ ರಾಜ್, ಆಟೋ ಕುಮಾರ್, ಅಣ್ಣೈಸ್ವಾಮಿ, ಪುಟ್ಟಯ್ಯ, ಮಂಜು, ಅಶೋಕ್, ನಟರಾಜ್, ಚಲುವರಾಜ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಸಿದ್ದರಾಮು, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260411-38-2141777227</p>