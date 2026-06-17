ಮೈಸೂರು: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p>ಮೈಸೂರು: ‘ಎಸ್ಐಆರ್ ತೊಲಗಲಿ’, ‘ಮತದಾರರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿಯದಿರಿ’ ‘ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ...’ ‘ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರ ಮತದಾರರೇ ಎಚ್ಚರ..’ ಹೀಗೆ ಆಕ್ರೋಶಭರಿತ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ ‘ಎದ್ದೇಳು ಕರ್ನಾಟಕ’ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಘಟನೆ ಸದಸ್ಯರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ(ಎಸ್ಐಆರ್) ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ– ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲದ ದನಿಗೂಡಿಸಿದರು. ಆಯೋಗವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಪುರಭವನದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಜಾಥಾವು ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಮಿಲಾದ್ ಉದ್ಯಾನ, ಅಶೋಕ (ಬಲ್ಲಾಳ) ವೃತ್ತದಲ್ಲಿಯೂ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ, ಎಸ್ಐಆರ್ ಜನಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾದ ಸಂಚಾಲಕ ಪ್ರೊ. ವಿ.ಎಸ್.ಶ್ರೀಧರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮತದಾರರ ಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಜಾಗೃತ ರಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಶನ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಲೋಪದೋಷಕ್ಕೂ ಜನರು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 12ರಷ್ಟು ಜನರು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೂ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌರತ್ವ ನೋಂದಣಿ (ಎನ್ಆರ್ಸಿ) ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜನರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಎಸ್ಐಆರ್ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅಂತಿಮಗೊಂಡರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 8 ಕೋಟಿ ಜನರು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪೌರತ್ವವೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಬಾಂಗ್ಲಾ ನುಸುಳುಕೋರರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ನೈಜ ಮತದಾರರ ಹಕ್ಕನ್ನೇ ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡುವ ಹುನ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರತ್ವ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಿ ತರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಸಹೋದರತ್ವವನ್ನು ನಾವೇ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಾಸಸ್ಥಳ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಜೆ.ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್, ಡಾ.ಮ.ಪು. ಪೂರ್ಣಾನಂದ, ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕರಾದ ನಾ.ದಿವಾಕರ, ಕಾಳಚನ್ನೇಗೌಡ, ಭೂಮಿಗೌಡ, ಕಮಲ್ ಗೋಪಿನಾಥ್, ಸಿ.ಬಸವಲಿಂಗಯ್ಯ, ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯರಾದ ರತಿರಾವ್, ಸುಶೀಲಾ, ರೂಪಾ ರಾವ್, ಸವಿತಾ ಪ.ಮಲ್ಲೇಶ್, ಸಂಧ್ಯಾ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಯಶೋಧರ, ಆಶಾ ಕೆಂಪರಾಜು, ಖಲೀಂಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-39-623454049</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>