ರಂಜಿಸಿದ ‘ಗ್ರಾವ್ವಿಯೇಟಿ 2ಕೆ26’

<p>ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾವಿಕಾಸ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ (ವಿವಿಐಇಟಿ)ಯಲ್ಲಿ ‘ಗ್ರಾವ್ವಿಯೇಟಿ 2ಕೆ26’–ವಾರ್ಷಿಕ ಕಲಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಭ್ರಮ ಈಚೆಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.</p>.<p>‘ಆಟೊ ಎಕ್ಸ್ಪೊ’ದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಗಳು ವಾಹನ ಪ್ರಿಯರ ಗಮನಸೆಳೆದವು. ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಅವುಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಪಾರಂಪರಿಕ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಎರಡನೇ ದಿನ ‘ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಜೆ’ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಸಂಗೀತ ಸುಧೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದವರನ್ನುರಂಜಿಸಿದರು. ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-39-846391753</p>