ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಶ್ರೀಶ ಸಂಚಾರಿ ವಾಹನ

ತಿ. ನರಸೀಪುರ: ಸೋಸಲೆ ವ್ಯಾಸರಾಜಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಸಶ್ರೀಶ ಸಂಚಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಘಟಕವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವ್ಯಾಸರಾಜ ಮಠದ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀಶತೀರ್ಥರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಗರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವ ಶ್ರಮ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅರಿತು ಈ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, 2025ರ ಜುಲೈನಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಅರೋಗ್ಯ ಘಟಕದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದು, ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ಆ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ನಿಗದಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ರಾಯರ ಹುಂಡಿ, ತಿರುಮಕೂಡಲು, ಹುಣಸೂರು, ಬಿಳಿಗೆರೆ ಹುಂಡಿ, ಮನ್ನೆ ಹುಂಡಿ, ಕೂಡ್ಲೂರು, ಇನಾಂ ಉತ್ತನಹಳ್ಳಿ, ಅಗಸ್ತಾಪುರ, ಕೆಂಪಯ್ಯನಹುಂಡಿ, ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ, ಮೇಗಡಳ್ಳಿ, ಹುಳುಕನ ಹುಂಡಿ, ಮುಸುಕಿನ ಕೊಪ್ಪಲು, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, ದೊಡ್ಡೆಬಾಗಿಲು ಮೋಳೆ, ಚಿಕ್ಕಬೂವಳ್ಳಿ, ಹಸುವಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಹಲವಾರ, ಮುಡುಕನಪುರ ಕೋಣಗಳ್ಳಿ ಬೂದಳ್ಳಿ, ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಜಗಜೀವನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮೊದಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಳೇ ತಿರಮಕೂಡಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯು ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಜನರು ಬಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಮಾತ್ರೆ ನೀಡುವುದರ ಜತೆಗೆ ಅಗತ್ಯವುಳ್ಳವರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 50-60 ಜನರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರಕುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಅನುರಾಧ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀಶ ತೀರ್ಥರು ಸೋಸಲೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಮಠ ಸರ್ವರಿಗೂ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಅದರಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಂಚಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಘಟಕವು ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಶಾಕಿರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಾ.ಶ್ರೀರಾಮ್.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>