ನೀರು ದರ ಏರಿಕೆ: ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಮೈಸೂರು: ಪಾಲಿಕೆಯು ನೀರು ದರ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಶುಲ್ಕ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ 'ಭಾರತೀಯ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ'ದ (ಸಿಪಿಎಂ) ಸದಸ್ಯರು ಸೋಮವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಜಮಾಯಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು, 'ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ 'ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪದ್ಧತಿ' ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಬಳಕೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ₹ 163ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬಳಸಿದರೂ ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇರಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಗದೀಶ್ ಸೂರ್ಯ ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ನಿಗದಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಶುಲ್ಕ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಬಿಲ್ಲಿನ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ದರವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ ನೀರಿನ ದರ ಏರಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಜಿ.ಜಯರಾಂ, ಕೆ.ಬಸವರಾಜ್, ಎನ್.ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ರಾಜೇಂದ್ರ, ಬಸವಯ್ಯ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ಬಲರಾಮ್, ಈಶ್ವರ್, ಬೀರೇಶ್ವರ್, ಪುಟ್ಟಮಲ್ಲಯ್ಯ, ಅಭಿ, ಶ್ರೀಧರ್, ಚನ್ನಪ್ಪ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>