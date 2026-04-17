ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅರಿವು ಅಗತ್ಯ

'ಮೈಸೂರು: 'ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವುಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅರಿವು ಅಗತ್ಯ. ಆನೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮಾನವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ' ಎಂದು ನಾಗರಹೊಳೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯದ ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿ. ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚಾರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ವಿಜಯನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 'ಆನೆಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವರ್ತನೆ' ಕುರಿತು ಗುರುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ದೇಶದ 21 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಳಿಗಳಿವೆ. ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಕುರಿತು ಸುದೀರ್ಘ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದರೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಆನೆಗಳ ವರ್ತನೆ, ಜೀವನ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇವೆ. ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡು, ಹೆಣ್ಣು, ಮಕ್ನಾ ಎಂಬ ವಿಭಾಗ ಇವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣಾನೆ ಗುಂಪಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀರು, ಹುಲ್ಲು ಇರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದು ತನ್ನವರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಂಡಾನೆಗಳು ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷವಾದಾಗ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಮಿಲನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಗುಂಪು ಸೇರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತನ್ನಂತೆ ಇರುವ ಆನೆಗಳ ಗುಂಪು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಆನೆಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುದೀರ್ಘವಾದುದು. ಮದ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಗಂಡಾನೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೋರಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮದ ಇರುವಾಗ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಎಂಟು ರೀತಿಯ ಮದ ಇವೆ ಎಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಅವು ಹೆಣ್ಣಾನೆಯನ್ನು ಒಲಿಸಲು ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಂಪಿನ ಹಿರಿಯ ಗಂಡಾನೆ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣಾನೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ತನ್ನ ಸಂತತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಲಿಷ್ಠ, ಉದ್ದನೆಯ ದಂತ, ದೈತ್ಯ ಆಕಾರ ಇರುವ ಆನೆಯನ್ನು ಹೆಣ್ಣಾನೆ ಮಿಲನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಚಾರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಿ.ಶೀಲಾ ಕುಮಾರಿ, ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಕೆ.ಸಿ.ಭದ್ರಗಿರಿಯಯ್ಯ, ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಹೇಮಾವತಿ, ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ರಶ್ಮಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಸುಮಂಗಲಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>