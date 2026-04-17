ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂತಾನಶಕ್ತಿ ಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಾಳೆ

ಮೈಸೂರು: 'ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನಶಕ್ತಿಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ, ಬಂಡೀಪುರ ವನ್ಯಧಾಮದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರ ಹಾಗೂ ನಂಜನಗೂಡು– ನೀಲಂಬೂರು ರೈಲು ಯೋಜನೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ವಿರೋಧಿಸಿ ಏ.18ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30ಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ರಾಜ್ಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಳ್ಳಿಕೆರೆಹುಂಡಿ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ವನ್ಯಜೀವಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ ತಡೆಗೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನಶಕ್ತಿಹರಣ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವುದು ಇಲಾಖೆಯ ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ. ಕೂಡಲೇ ಇಂಥ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಕಬ್ಬಿನ ಬಾಕಿ ಹಣ ನೀಡಿ: 'ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಬ್ಬಿನ ಬಾಕಿ ₹950 ಕೋಟಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಬ್ಬಿನ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಲಾಭವಾಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ₹50, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ₹50 ನೀಡುವ ಆದೇಶವೂ ಜಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದರೂ ಬಣ್ಣಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹಣ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ₹18 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಅಂಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ರಾಜು, ಕೆರೆಹುಂಡಿ ರಾಜಣ್ಣ, ಕಬಿನಿ ಶಿವನಾಗಪ್ಪ ಇದ್ದರು.