₹12.65 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ

ಮೈಸೂರು: ಶಕ್ತಿನಗರದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ವಿದೇಶಿಗ ಎನ್ನಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ₹ 12.65 ಲಕ್ಷ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದ್ದು, ಸೆನ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಮಹಿಳೆಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೂಲಕ ಲಂಡನ್ ನಿವಾಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಡಾ.ಜೋನಾಸ್ ಅಲಿ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದು, ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಇದ್ದರು. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆತ ನಾನು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಗೆ ತೆರಳಿದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ₹ 1.85 ಲಕ್ಷ ಪಡೆದಿದ್ದ. ನಂತರ ನಾನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ₹25 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಹಾಕಬೇಕಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>