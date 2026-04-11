ಮಹಿಳಾ ದಿನ: ಸಾಧಕಿಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

<p>ಮೈಸೂರು: ನಗರದ ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪಿಆರ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕಿಯರಿಗೆ ‘ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಿಳಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಚಂದ ಪಾಂಡೆ ಅಮ್ಮಜಿ, ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಭ (ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ), ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್.ಎನ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ (ಸಮಾಜ ಸೇವೆ), ಸಿ.ಎಸ್.ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ (ಪಿಟೀಲು ವಾದಕಿ), ಬಿ.ಕೆ.ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ (ವೀಣಾ ವಾದನ), ರೇವತಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ (ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ), ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಎಂ (ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ), ದಿವ್ಯ ಎಂ (ಕ್ರೀಡೆ), ವಿದುಷಿ ಸಹನಾ ಚೇತನ್ (ನೃತ್ಯ), ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್ (ಕರಕುಶಲ), ಪೂಜಶ್ರೀ, ಸಿಂಚನಾ (ಸಾಮಾಜಿಕ), ಕೋಮಲಮನಿ (ವೈದ್ಯಕೀಯ), ಶೃತಿ (ಸಂಘಟನೆ), ಸೋನಾ (ಮಾಧ್ಯಮ) ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಿಆರ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲೋಗೊವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಬಿ.ಲಿಂಗರಾಜಜು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಹೇಮಾ ನಂದೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪಿಆರ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಮಂಜುಳಾ ಸೋಮಣ್ಣ, ಶ್ರುತಿ, ದುರ್ಗಾಪೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರೇಖಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260411-39-1353158803</p>