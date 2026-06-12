ಮಹಿಳಾ ಗಾಲ್ಫ್‌: ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಿಯಾ ಜಾದನ್

<p>ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ (ಜೆಡಬ್ಲ್ಯುಜಿಸಿ) ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆರಂಭವಾದ ಹೀರೊ ಮಹಿಳಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಗಾಲ್ಫ್ ಟೂರ್ನಿಯ (ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಜಿಟಿ) 7ನೇ ಚರಣದ ಮೊದಲ ದಿನ ಗುರುಗ್ರಾಮದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ರಿಯಾ ಜಾದನ್ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಮೂರು ದಿನಗಳ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ರಿಯಾ, 3 ಅಂಡರ್-67 ಸ್ಕೋರ್ ಮೂಲಕ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ತ್ವೇಸಾ ಮಲಿಕ್ 2 ಅಂಡರ್-68 ಸ್ಕೋರ್ನೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ವಿಧಾತ್ರಿ ಕೆ. ಅರಸ್ ತವರಿನ ಮೈದಾನದ ಲಾಭವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು 1 ಅಂಡರ್-69 ಸ್ಕೋರ್ನೊಂದಿಗೆ ಗುರುಗ್ರಾಮದ ಅನ್ವಿ ದಹಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಅಮನ್ದೀಪ್ ದ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಕರಿಷ್ಮಾ ಗೋವಿಂದ್ (70) ಜಂಟಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅಮೆಚೂರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅನನ್ಯಾ ಸೂದ್, ದುರ್ಗಾ ನಿಟ್ಟೂರ್, ನೇಹಾ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಹಾಗೂ ಅನನ್ಯಾ ಗಾರ್ಗ್ ತಲಾ 71 ಸ್ಕೋರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-51-1104375447</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>