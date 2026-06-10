ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಗಾಲ್ಫ್‌ ಟೂರ್ನಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ

<p>ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 11ರಿಂದ 13ರವರೆಗೆ ‘ಹೀರೊ ವುಮೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಪನ್’ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾಲ್ಫ್ ಟೂರ್ನಿಯು ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಈ ವರ್ಷದ ಹೀರೊ ಮಹಿಳಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಗಾಲ್ಫ್ ಟೂರ್ನ ಏಳನೇ ಟೂರ್ನಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಾದ ರಿದಿಮಾ ದಿಲಾವರ್, ಟ್ವಿಸಾ ಮಲ್ಲಿಕ್, ವಾಣಿ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ನಾಲ್ವರು ಸೇರಿದಂತೆ 11 ಅಮೆಚೂರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಡ್ಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ವುಮೆನ್ಸ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇ ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ 51 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ₹17 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತಿಥ್ಯದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ’ ಎಂದು ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.30ರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 131 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಗಾಲ್ಫ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ಫರ್ಗಳು ಸೆಣಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-51-547729227</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>