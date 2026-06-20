ಮೈಸೂರು| ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಹಕಾರಿ: ವೈ.ಡಿ. ರಾಜಣ್ಣ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ‘ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಹಕಾರಿ’ ಎಂದು ಡಾ.ವೈ.ಡಿ. ರಾಜಣ್ಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p><p>ಇಲ್ಲಿನ ವಿಜಯನಗರದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಗಾನ ನಂದನ ಕರೋಕೆ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಶನಿವಾರ ವಿಶ್ವ ಸಂಗೀತ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ಸಂಗೀತನಿಧಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು.</p><p>‘ಸಂಗೀತ ಸೀಮಾತೀತವಾದುದು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಸಾಧನ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಏಕೈಕ ಭಾಷೆಯದು’ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p><p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಡ್ಡೀಕೆರೆ ಗೋಪಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p><p>ಗಾಯಕ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಪಾರ್ಕರ್, ಡ್ರಮ್ವಾದಕ ಸಿ.ಆರ್. ರಾಘವೇಂದ್ರಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್. ಮಹೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ‘ಸಂಗೀತನಿಧಿ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಂಶಿ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.</p><p>ಗಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀಲತಾ ಮನೋಹರ್, ಸಿ.ಎಸ್. ವಾಣಿ ಹಾಗೂ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸುನೀತಾ ಬೆಟ್ಟೇಗೌಡ, ಲತಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದರು. ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ಬೆಟ್ಟೇಗೌ಼ಡ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಡಾ.ಎ.ಎಸ್. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಹೇಮಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>