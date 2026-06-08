ಮೈಸೂರು ಯೋಗೋತ್ಸವ: ಯೋಗದ ಮಹತ್ವ ಅನಾವರಣ

<p>ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಾರಾಜ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಯೋಗೀಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಜ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ‘ಮೈಸೂರು ಯೋಗೋತ್ಸವ‘ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪಿ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ‘ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಯೋಗ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದ ತಿರುಮಲೆ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರ್ಯರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಯೋಗೋತ್ಸವ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವುದು ನಗರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಮುಕ್ತ ಯೋಗಾಸನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 50 ಮಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹2,000, ₹1,500 ಹಾಗೂ ₹1,000 ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಯೋಗ ಕುರಿತ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 20 ಮಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿಜೇತರಿಗೆ ಯೋಗ ಗುರು ಎಸ್.ವಿ. ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ತರಬೇತುದಾರ ಬಿ.ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ‘ಮೈಸೂರು ಯೋಗೀಸ್ ಸೇವಾರತ್ನ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮೈಸೂರಿನ ಯೋಗ ಗುರುಗಳು, ಸಾಧಕರು, ಯೋಗ ಶಾಲೆಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಂಶಿ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪೂರ್ವಿಕರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ತಾಮ್ರ, ಹಿತ್ತಾಳೆ, ಕಂಚಿನ ಕಲಾತ್ಮಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಹಳೇ ನಾಣ್ಯಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ಸಾಮೂಹಿಕ 108 ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಯೋಗ ತರಬೇತುದಾರರಾದ ಲತಾ, ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಮನೋದರ್ಶನ ತಜ್ಞರಾದ ನಮ್ರತಾ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕ ಮುಕುಂದನ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಸಂದೇಶ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಗಣೇಶರಾವ್ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಧ್ಯಾನದ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗಭಂಗಿ ರೂಪದರ್ಶಿ ತಿರುಮಲೈ ಯೋಗಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-39-1359796941</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>