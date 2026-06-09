ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಸಹಕಾರಿ ಎಂದ ಪ್ರೊ.ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಕುಮಾರ್ ಸೇಥಿ

<p>ಮೈಸೂರು: ‘ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಸಹಕಾರಿ’ ಎಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಆರ್ಐಇ) ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರೊ.ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಕುಮಾರ್ ಸೇಥಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಪುರಂನ ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಯೋಗ’ ಕುರಿತ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ಒತ್ತಡ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಷ್ಟೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೂ ಆ ಪದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಂದಿನ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯುವಜನರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಿಯಮಿತ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯುವಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಗೂ ಯೋಗದಂತಹ ಪಾರಂಪರಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>‘ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೂ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯೋಗದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಸದೃಢತೆಯೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘2014ರ ನಂತರ ಯೋಗವು ಜಾಗತಿಕ ಚಳವಳಿಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಕೆಲವರಷ್ಟೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಬಹಳ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಆ ಕೆಲಸ ಬೇರೆಯವರದಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾರದ ವಿಲಾಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್. ದಿನೇಶ್, ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಹನುಮಂತಾಚಾರ್ ಜೋಶಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-37-982335103</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>