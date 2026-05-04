ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನ, ಗುರುವಂದನೆ

ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಯುವರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ 1992–95ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನ ನಡೆಯಿತು. ಅವರು, ತಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಗುರುಗಳನ್ನೂ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಎಸ್.ಭಗವಾನ್, ಪ್ರೊ.ಗಾಯಿತ್ರಿ ದೇವಿ, ಪ್ರೊ.ಮಧುಸೂದನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಭಿಮಾನ, ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

ಪ್ರೊ.ಡಿ.ನಂಜುಂಡಯ್ಯ, ಪ್ರೊ.ಶೌಕತ್ ಅರಾ ಖಾನಂ, ಪ್ರೊ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜು, ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಕೆ.ಜಗದೀಶ್, ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಎಸ್.ದೇವನಾಥ್, ಪ್ರೊ.ಜಯರಾಂ, ಪ್ರೊ.ಪ್ರತಿಭಾ, ಪ್ರೊ.ರಘುನಾಥ್, ಪ್ರೊ.ರುದ್ರಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೊ.ಮಹದೇವಮೂರ್ತಿ, ಪ್ರೊ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಜಯಂತ್, ಪ್ರೊ.ಮೋಹನ್, ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಕೃಷ್ಣ, ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರೊ.ಆಯೇಷಾ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಎಚ್.ರಮೇಶ್, ಕಿರಣ್, ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾಜ್, ಮಹದೇವ, ಬಸವಯ್ಯ, ಶಶಿರೇಖಾ, ಗುಲ್ನಾಜ್, ರೇಖಾ ಸಾವಂತ್, ಗಣೇಶ್, ರೇಖಾ ವಿಕ್ರಂ ಶೇಖರ್, ಕೋದಂಡರಾಮಯ್ಯ, ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ಶೇಖರ್, ರಾಧಿಕಾ, ರಾಜೇಶ ಹಾಜರಿದ್ದರು.