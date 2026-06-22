ತುರ್ತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕೆ ತೊಡಕಾದ ‘ಫಿಫೊ’

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ಅಟಲ್ಜೀ ಜನಸ್ನೇಹಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ‘ನಾಡಕಚೇರಿ ತಂತ್ರಾಂಶ’ದಲ್ಲಿ (ಎಜೆಎಸ್ಕೆ ಎನ್ಕೆ5) ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾದ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮ, ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಗತ್ಯವಾದವರು ಪರದಾಡು ವಂತಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಶಾಲೆ–ಕಾಲೇಜು ಪ್ರವೇಶ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೊದಲಾದ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಸಿಇಟಿ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಮೊದಲಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ತುರ್ತಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟು, ಕೆಲಸದ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="Subhead">ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆ?: ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ ಅಟಲ್ಜೀ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಲಾಗಿನ್ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ (ಹೈ.ಕ. 371ಜೆ, ಎಸ್.ಸಿ., ಎಸ್.ಟಿ., ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗೇಣಿರಹಿತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ). </p>.<p>‘ಫಿಫೊ’ (ಎಫ್ಐಎಫ್ಒ– ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಅಟಲ್ಜೀ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಲಾಗಿನ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ/ ವಾರ್ಡ್ವಾರು ಹಾಗೂ ಸೇವಾವಾರು ‘ಫಿಫೊ’ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಲಾಗಿನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.<br />ಪರಿಣಾಮ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಲಾಗಿನ್ಗೆ ಮೊದಲು ಬಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಯಾವುದೇ ‘ತುರ್ತು’ ಇದ್ದರೂ, ಅಂತಹ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. </p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರ ಲಾಗಿನ್ನಲ್ಲೂ ‘ಫಿಫೊ’ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಅವರ ಲಾಗಿನ್ನಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. </p>.<p>ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ: </p>.<p>‘ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ, ತುರ್ತಾಗಿ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗಳು.</p>.<p>‘ಸಿಇಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ನೌಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿತ್ಯವೂ ಹಲವರು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ತೀರಾ ತುರ್ತಿದ್ದವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅದು ಅರ್ಹವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು, ತುರ್ತೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಡೆದು ನಮ್ಮ ಲಾಗಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯು ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಹಲವು ದಿನಗಳೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ತೊಡಕಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೂ, ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 250 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ವರ್ ಸ್ಲೋ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಹಲವು ನಿಮಿಷಗಳೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p>Highlights - ಹೋದ ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ\nಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಲೂ ತೊಂದರೆ</p>.<p>Quote - </p>.<p>ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದಂತೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತೀರಾ ತುರ್ತು ಇದ್ದವರು ದಾಖಲೆ ಸಹಿತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊರೆ ಹೋಗಬಹುದು</p>.<p>ಬಿ.ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್</p>.<p>\n <span class="Designate"> ಗ್ರೇಡ್–2 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮೈಸೂರು</span>\n </p>.<p>Cut-off box - ಹಿಂದಿನ ವಿಳಾಸ ನಮೂದಿಸಲು ಅವಕಾಶ\nನಿವಾಸಿ ಧೃಡೀಕರಣ ಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿಳಾಸವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಈ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಮೂದು ಮಾಡಲು ಈಗ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.\nತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಲಾಗಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಟಿಪಿ (ಒನ್ ಟೈಂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್) ಬದಲಿಗೆ ಒಡಿಪಿ (ಒನ್ ಡೇ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್) ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಟಲ್ಜೀ ಜನಸ್ನೇಹಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.\n</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>