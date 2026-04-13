ರೈಲ್ವೆಹಳಿ ಆನೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಅಪೂರ್ಣ

<p>ಹುಣಸೂರು: ಆನೆ– ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮಾದರಿಯ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ನಾಗರಹೊಳೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ ದಶಕ ಕಳೆದರೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೆ ಕಾಡಂಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>843 ಚದರ ಕಿ.ಮಿ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾಗರಹೊಳೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ, ಕಟ್ಟೆ, ಕಪಿಲಾ, ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಹಿನ್ನೀರು ಪ್ರದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವನ್ಯಜೀವಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯತಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಆನೆ (6,395) ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಅರಣ್ಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ಜೀವಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ನಾಗರಹೊಳೆಯ ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ 2014-15ರಲ್ಲಿ 2 ಕಿ.ಮೀ. ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ, ಹುಣಸೂರು ಮತ್ತು ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಗೂ ಕೊಡಗಿನ ವೀರಾಜಪೇಟೆ ಅರಣ್ಯದಂಚಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 257 ಕಿ.ಮೀ. ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಅಳಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 105 ಕಿ.ಮೀ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು 20 ಕಿ.ಮೀ. ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶದಂತೆ ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ 19.32 ಕಿ.ಮೀ., ಹುಣಸೂರು 18.82 ಕಿ.ಮೀ., ಅಂತರಸಂತೆ 2.8 ಕಿ.ಮೀ., ಮೇಟಿಕುಪ್ಪೆ 25.3 ಕಿ.ಮೀ., ಆನೆಚೌಕೂರು 28 ಕಿ.ಮೀ, ಡಿ.ಬಿ. ಕುಪ್ಪೆ 1.4 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳ ಮತ್ತು ನಾಗರಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕಿ.ಮೀ. ತಡೆಗೋಡೆಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಾಗರಹೊಳೆ ಅರಣ್ಯದ ಹುಣಸೂರು ವಲಯದ 6 ಕಿ.ಮೀ., ವೀರಾಜಪೇಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 32 ಕಿ.ಮೀ., ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 30 ಕಿ.ಮೀ. (ಹೊಸದಾಗಿ ನಾಗರಹೊಳೆ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬಫರ್ ವಲಯ) ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ 20 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ₹29 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 20.4 ಕಿ.ಮೀ. ರೈಲ್ವೆ ತಡೆಗೋಡೆ, ವೀರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 7ಕಿ.ಮೀ., ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 6 ಕಿ.ಮೀ., ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ 5.4ಕಿ.ಮೀ. ಸೇರಿದಂತೆ ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ 2.8 ಕಿ.ಮೀ. ರೋಪ್ ಬಾರ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬಂದರೆ ಶೀಘ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ’ ಎಂದು ನಾಗರಹೊಳೆ ಹುಲಿ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದ ಎ.ಸಿ.ಎಫ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ: ‘ಆನೆ– ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೋಲಾರ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್, ಪೆಂಟಕಲ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್, ರೋಪ್ ಬಾರ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಂಬ, ಸೇರಿದಂತೆ ಗರುಡ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಗೂ ಎ.ಐ (ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ) ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸುವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರ ಹಾಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ₹1.50 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯದಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ರೈತರು, ಆನೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ 94,819 95426 ಅಥವಾ 1926 ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-51-780973283</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>