ನಾಗರಹೊಳೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ

<p><em>ಎಚ್.ಎಸ್.ಸಚ್ಚಿತ್</em></p>.<p>ಹುಣಸೂರು: ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ, ನಾಗರಹೊಳೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹಾಹಾಕಾರ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ತಂದು ಕೆರೆ–ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಚಿಂತಿಸಿದೆ.</p>.<p>ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಆನೆಗಳ ಆಶ್ರಯತಾಣವಾದ ನಾಗರಹೊಳೆ ಅರಣ್ಯದೊಳಗಿನ ಕೆರೆ–ಕಟ್ಟೆಗಳು ಬರಿದಾಗುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಅರಣ್ಯ 848 ಚದರ ಕಿ.ಮೀ ಇದ್ದು, ಕೇರಳಂನಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿವರೆಗೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕುಸಿದ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ: ಈ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ 250 ಸೆಂ.ಮೀ ಮಳೆ ಆಗಿತ್ತು. ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಅಂತರಸಂತೆ, ದಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ, ಆನೆಚೌಕೂರು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ 150ರಿಂದ 200 ಸೆಂ.ಮೀ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಗರಹೊಳೆ ಮಳೆಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರದ ಅಂಕಿ–ಅಂಶದಂತೆ ಮೇ 2026ವರಗೆ ಕೇವಲ 4.4 ಸೆಂ.ಮೀ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ 4 ಸೆಂ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಳಿದ ವಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ.</p>.<p>‘ನಾಗರಹೊಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯದ ಹೊರ ಭಾಗ ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ವಲಯದಲ್ಲಿನ 72 ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 80ರಷ್ಟು ನೀರು ಈಗಾಗಲೇ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಶೇ 20ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿದೆ. ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸೋಲಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಿ ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಸಿದ 4 ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಇದ್ದು, ಇವುಗಳಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವಿನೋದ್ ಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಗರಹೊಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ 278 ಕೆರೆ ಮತ್ತು ತೊರೆ (ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ)ಗಳಿವೆ. ಇಲಾಖೆಯು ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರು ಹಿಡಿದಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅರಣ್ಯದೊಳಗಿನ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ, ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಭರ್ತಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಾದ ಕಾರಣ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೀರೊದಗಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಸಿಎಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-38-1359477024</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>