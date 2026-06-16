ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಜೂನ್ 2026
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ನಾಗರಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ

ಕೈಕೊಟ್ಟ ಮುಂಗಾರು: ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ–ಕಟ್ಟೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಖಾಲಿ
ಎಚ್.ಎಸ್.ಸಚ್ಚಿತ್
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 5:25 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 5:25 IST
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ನಾಗರಹೊಳೆ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯದ ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಚಾಮಳ್ಳಿ ಗಸ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹೊಸಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
ನಾಗರಹೊಳೆ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯದ ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಚಾಮಳ್ಳಿ ಗಸ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹೊಸಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
MysoreNagarahole

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