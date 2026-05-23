ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಆಹ್ವಾನ

ನಂಜನಗೂಡು: ದೇವನೂರು ಗುರುಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದಾಸೋಹ ಮಠದ ನಿರಂಜನ ಗುರುಮಲ್ಲೇಶ್ವರರ 127ನೇ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಹಾಗೂ ಬಸವನ ಗೋಪುರ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ದೇವನೂರು ಮಹದೇವಪ್ಪಮಾತನಾಡಿ, 'ಜುಲೈ 1ರಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಬರುವುದಾಗಿ ಅವರ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಚ್.ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರನ್ನೂ ಮಠದ ಪರವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಮಠಗಳ ಮಠಾಧೀಶರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು' ಎಂದುತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೈಸೂರಿನ ಹುಲ್ಲಿನಬೀದಿಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸದಾಶಿವ ಮೂರ್ತಿ, ನಂಜಪ್ಪ, ರಾಜಶೇಖರ್ ಮೂರ್ತಿ, ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್, ಆನಂದ್, ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ಮಣಿ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿಪುರ ಮಲ್ಲೇಶ್, ರತ್ನ ಶೇಖರ್, ಮಾಧು, ಕೆಂಪಣ್ಣ, ರವಿ, ಮಹದೇವಪ್ಪ, ಕೆಂಡಪ್ಪ, ಬಸವರಾಜು, ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಪ್ರಕಾಶ್, ಬಸಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>