‘ಮೌಢ್ಯತೆ ಬಿಡಿ, ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರ ಅನುಸರಿಸಿ’

ನಂಜನಗೂಡು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಪ್ಪಸೋಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಜ್ಞಾನಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಶನಿವಾರ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 135ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ನಾರಾಯಣ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದವರು ತಂದೆ–ತಾಯಿಗಳಾದರೆ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ದೇಶದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಶೋಷಿತ ಜನರಿಗೆ ಬದುಕು ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆ. ಸಮಾಜದ ಜನರು ಮೌಢ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಮಲ್ಕುಂಡಿ ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರಿಗೆ ಬದುಕಾದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಕೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕಪ್ಪಸೋಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರ ಸಂಘದ ನಡೆ ಮಾದರಿ' ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು. ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಬದಲಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಚೈತ್ಯಭೂಮಿ, ಭೀಮ ಕೋರೆಂಗಾವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರು ಬದುಕಿ ಬಾಳಿದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕುರಿತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಅನುಶ್ರೀ, ದೇವರಾಜ್, ಸಾನ್ವಿರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಪೋಷಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಿವರಾಜಪ್ಪ, ಸಣ್ಣನಾಯಕ, ಮಹದೇವಯ್ಯ, ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರತ್ನಯ್ಯ, ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕೆ.ವಿ., ಪ್ರಕಾಶ, ಕೆ.ಟಿ.ಮಲ್ಲೇಶ್, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹದೇವ, ನಂದಿನಿ ಸಿದ್ದರಾಜು, ಕೆ.ಎಂ.ಮಲ್ಲೇಶ, ದಾಸಯ್ಯ, ಮೂರ್ತಿ, ಸಿದ್ದನಾಯಕ್, ಪಿಡಬ್ಲುಡಿ ರವಿ, ಭೀಮಸೇನೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ದಸಂಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಚಾಲಕ ಮಹೇಶ ಘಟ್ಟವಾಡಿ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಬಸವರಾಜು, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜು ಗೌರಮ್ಮ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚೆಲುವರಾಜು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕ ಕಣೇನೂರು ಕೆ.ಎಂ.ಪುಟ್ಟರಾಜು ಹಾಗೂ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭೀಮಗಾಯನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಮಧು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>