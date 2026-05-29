ಇಂದಿನಿಂದ ಮಾವು, ಹಲಸು ಮೇಳ

ನಂಜನಗೂಡು: ಮೇ 29, 30, ಮತ್ತು 31ರಂದು ಮೂರು ದಿವಸ ನಂಜನಗೂಡಿನ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಂಗಳ ಮಂಟಪ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮಾವು ಮತ್ತು ಹಲಸು ಮೇಳವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಈಗಾಗಲೇ ಮೈಸೂರು -ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ ರೈತರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಈ ಮೇಳವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ತಳಿಯ ಮಾವು, ಮತ್ತು 8ರಿಂದ 10 ಬಗೆಯ ಹಲಸು ತಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ರೈತರಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರೈತರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ರಾಹುಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರೈತರು ಸಹ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಾಗಿ ರೂಪುಗಳ್ಳುವಂತೆ ರೈತರಿಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾವು ಮತ್ತು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನುರಿತ ತಜ್ಞರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನಂಜನಗೂಡಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬೆಳವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>