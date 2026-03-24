27ರಿಂದ ಸಂತೆ; ರೈತಸಂಘ ಸ್ವಾಗತ

ನಂಜನಗೂಡು: 'ಇಲ್ಲಿನ ಎಪಿಎಂಸಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 27ರಿಂದ ಸಂತೆ ಆರಂಭಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾದುದು' ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಳೇ ಸಂತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಶುಕ್ರವಾರದ ಸಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೆ ಎಂದು ಹೆಸರುಗಳಿಸಿತ್ತು. ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂತೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ರೈತ ಸಂಘದ ಒತ್ತಾಸೆಯಿಂದ ಶಾಸಕ ದರ್ಶನ್ ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ರೈತರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕೃಷಿ ಸಲಕರಣೆ, ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೈಗೆಟಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೊರಕುವಂತಾಗುತ್ತದೆ, ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಳ್ಳಾಳಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಬೆಳೆದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುವ ತರಕಾರಿಗೆ ದಳ್ಳಾಳಿಗಳು ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ ಹೀಗಾಗಬಾರದು, ರೈತರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ತಲುಪುವಂತಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ರಾವ್, ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಿಮ್ಮಾವು ರಘು, ಮೊಬ್ಬಳ್ಳಿ ರವಿ, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>