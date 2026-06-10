<p>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ</p><p>ನಂಜನಗೂಡು (ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ): ನಂಜನಗೂಡು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ನೆಸ್ಲೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ‘ಸಾವಿಗೆ ಕಂಪೆನಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೇ ಕಾರಣ’ ಎಂದು ಡೆತ್ ನೋಟ್ ದ್ದಾರೆ.</p><p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಪ್ಪುಸೋಗೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ‘ನಾನು 23 ವರ್ಷದಿಂದ ನೆಸ್ಲೆ ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಇವರೇ ಕಾರಣ. ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಂಜನಗೂಡು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ತಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಡ್ಗೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಬಿಗಿದು ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರೋಶ: ಡೆತ್ನೋಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸರು ಮೃತದೇಹ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.</p><p>‘ಕಾಫಿ ಯುನಿಟ್ನಲ್ಲಿ 23 ವರ್ಷದಿಂದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಬೇರೆ ಯುನಿಟ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>