ನಂಜನಗೂಡು: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಯ್ಕೆ

<p><strong>ನಂಜನಗೂಡು:</strong> ನಗರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಆರು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದರೆ, ಉಳಿದ 6 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯಿತು. </p>.<p>13 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ 5 ಸಾಲಗಾರರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಥಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಲಗಾರರಲ್ಲದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 12 ಮಂದಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ದೇವರಸನಹಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆರ್.ಸಂಜಯ್ 334 ಮತ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಜಿ. ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ 279 ಮತ, ಕೃಷ್ಣ 272 ಮತ, ಎನ್.ರಾಜು 242 ಮತ, ಬಿ.ಎಸ್. ಸತೀಶ್ 231 ಮತ, ಸಾಲಗಾರರಲ್ಲದ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಎಸ್.ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ (ಉ) ಅಂಬಿ 212 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಪ್ರೇಮ, ಎಚ್. ಕೆ.ನಾಗರತ್ನ, ಪ್ರವರ್ಗ ಎ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆರ್. ಮಹೇಶ್, ಪ್ರವರ್ಗ (ಬಿ) ಸ್ಥಾನದಿಂದ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಡಿ.ಆರ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಪುಟ್ಟ ಲಿಂಗ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಉಪ ನಿಬಂಧಕ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಎನ್.ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಎನ್.ಎಂ.ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ರಾಜೂರು ಲೋಕೇಶ್, ಕನಕನಗರ ಪ್ರದೀಪ್, ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್, ಉಮೇಶ್ ಮೋದಿ, ಅರುಣ್ ಗೌಡ, ಉಮೇಶ್ ಇದ್ದರು.</p>