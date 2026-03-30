ಹೃದಯಾಘಾತ: ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ‌ ಸಾವು

<p><strong>ನಂಜನಗೂಡು</strong>: ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ ನೋಡಲು ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಗಡಿ ಪಟ್ಟಣ ನಿವಾಸಿ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ (54) ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟರು. </p><p>'ಮಗ ಮತ್ತು ಸೊಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅವರು ರಥೋತ್ಸವ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಮುಂಜಾನೆ 5ಕ್ಕೆ ರಥ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ' ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಗಾಯ: ತೇರು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಉಂಟಾದ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಂಪುರದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುವರು ಗಾಯಗೊಂಡರು. ನೂಕಾಟ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಮಗುವನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗೆ ಮುಖಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು: ಪಾಂಡವಪುರದ ಚಿಕ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಮ್ಮ (60) ಎಂಬುವರು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಇಸಿಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ರಥೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ತಳ್ಳಾಟ ಉಂಟಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿತ್ರಾಣರಾದವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ನಂಜನಗೂಡು ಪಟ್ಟಣ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>