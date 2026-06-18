ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಕೃತಕ ಚಿಪ್ಪು ರಚಿಸಿ ಆಮೆ ರಕ್ಷಣೆ

<p>ನಂಜನಗೂಡು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಕಳೆದ ಮಂಗಳವಾರ ಜಮೀನೊಂದರ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ ಜೆಸಿಬಿಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಕೆಟ್ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಆಮೆಯೊಂದು ಸಿಲುಕಿ ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಕವಚ ಭಾಗಶಃ ಒಡೆದು ಚೂರಾಗಿತ್ತು. ಬದುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆಮೆಯನ್ನು ನಗರದ ಸ್ನೇಕ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಯುವಕರು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಮತ್ತೆ ನದಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಗೊಂಡಿದ್ದ ಆಮೆಯನ್ನು ಕೆಲವರು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ , ಗಮನಿಸಿದ ಸ್ನೇಕ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ರವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಆಮೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಆಮೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಸ್ನೇಹಿತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ನೆರವು ಕೋರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆಮೆಯನ್ನು ನಗರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿದ ಯುವಕರ ತಂಡ ಪಶುವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ‘ ಕವಚ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ’ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆಮೆಯನ್ನು ಸಾಯಲು ಬಿಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ತಂಡದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ವಿಶೇಷ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿ ಒಡೆ ಕವಚದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕ ತಂತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜೋಡಿಸಿ, ಚೂರು ಚೂರಾಗಿದ್ದ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಂತಿಯಿಂದ ಮೆಶ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣೆದು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಎಂ-ಸೀಲ್ ಬಳಸಿ ಕವಚದ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕೃತಕ ರಕ್ಷಣಾ ಪದರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಳಿಕ ಐದು ದಿನ ಆಮೆಯನ್ನು ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಅದರ ಚಲನ-ವಲನದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ನರಳುತ್ತಿದ್ದ ಆಮೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡು ನಡೆಯಲು, ಈಜಲು ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಎಂ-ಸೀಲ್ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕೃತಕ ಕವಚವೂ ಸಹಜ ಕವಚದಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆಮೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ಬಳಿಕ ಆಮೆಯನ್ನು ಕಪಿಲಾ ನದಿಗೆ ಬಿಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವೇಗವಾಗಿ ಈಜುತ್ತಾ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ಆಮೆಯನ್ನು ಕಂಡ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಮೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ, ಜೀವದಾನ ಮಾಡಿದ ಸ್ನೇಕ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡ ರವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-38-130329940</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>