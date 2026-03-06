ಮೈಸೂರು: ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ‘ಗ್ಯಾರಂಟಿ’ಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ನರಸಿಂಹರಾಜ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಗಣೇಶನಗರ ‘ಎ’ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಎಂ.ಎನ್. ಮಹದೇವ ಅವರನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಎಚ್.ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಎನ್.ಆರ್.ಮೊಹಲ್ಲಾದ ಸೇಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಎನ್.ಸುರೇಂದ್ರ, ಗಾಂಧಿನಗರ 11ನೇ ಕ್ರಾಸ್ನ ರಾಕೇಶ್ಕುಮಾರ್, ರಾಜೀವ್ನಗರ 2ನೇ ಹಂತದ ಅಹ್ಮದ್ ಸಲೀಂ, ರಾಘವೇಂದ್ರನಗರ 13ನೇ ಕ್ರಾಸ್ನ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿ., ಅಜೀಜ್ಸೇಠ್ ನಗರದ ಎಸ್.ರೇಷ್ಮ, ಸಾತಗಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೇ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ನ ಪದ್ಮಾವತಿ ಜಿ., ಸತ್ಯನಗರ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ನ ಸೈಯದ್ ಸದ್ದಾಂ ಅವರನ್ನು ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಲಯ ಕಚೇರಿ 7ರ ಕಂದಾಯಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್.ಲೋಕೇಶ್ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>2 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>